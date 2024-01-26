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В Алабамі, вперше у світі, засуджений до смертної кари був страчений за допомогою газу азоту

В Алабамі, вперше у світі, засуджений до смертної кари був страчений за допомогою газу азоту

Київ • УНН

 • 23667 перегляди

Кеннет Сміт, 58-річний засуджений за вбивство, став першою людиною у світі, яку стратили в Алабамі шляхом вдихання газу азоту без седації. Цей безпрецедентний у світі метод викликав критику, опоненти порівнюють його з тортурами і попереджають про можливу шкоду для інших людей в кімнаті через можливий витік газу.

58-річного засудженого вбивцю Кеннета Сміта, стратили в ніч на четвер шляхом вдихання азоту без седації. Це перший випадок у світі, коли було застосовано цей метод, який піддавався критиці. Напередодні, Верховний суд США та апеляційний суд нижчої інстанції відмовилися заблокувати те, що адвокати Кеннета Юджина Сміта назвали "жорстоким і незвичайним" покаранням, передає УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

У четвер штат Алабама став першим штатом в США (і вперше у світі), в якому відбулася страта засудженого до смертної кари за допомогою азоту. Засудженого за вбивство за наймом у 1988 році,  Кеннета Сміта стратили шляхом вдихання азоту, - методом, який заздалегідь засудила ООН, порівнявши цей метод страти з формою "тортур". Противники стверджують, що використання азоту може спричинити непотрібні страждання, а витік також може завдати шкоди людям у кімнаті.

Довідка

58-річний Кеннет Юджин Сміт був засуджений у 1989 році, та остаточно засуджений до смертної кари в 1996 році, за вбивство жінки на замовлення її чоловіка.

Сміт був одним з двох чоловіків, засуджених за вбивство 45-річної Елізабет Сеннетт у березні 1988 року за 1000 доларів США. Жінку побили камінним приладдям, завдали ножових поранень у груди і шию, а її смерть інсценували як вторгнення в будинок і крадіжку зі зломом.

Її чоловік Чарльз Сеннетт, організував цей план, щоб отримати страхову виплату. Він наклав на себе руки при наближенні слідчих. Партнер Сміта, Джон Форрест Паркер, був страчений у 2010 році. На суді Сміт визнав, що був присутній при вбивстві жертви, але заявив, що не причетний до вбивства.

У листопаді 2022 року офіційні особи Алабами скасували страту Кеннета Сміта за допомогою смертельної ін’єкції після того, як годинами намагалися вставити голку для внутрішньовенного введення в його тіло.

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Усі апеляції та прохання 58-річного Кеннета Юджина Сміта про відстрочку були відхилені, в тому числі в середу Верховним судом. Найвищий суд країни з консервативною більшістю взяв на розгляд остаточну апеляцію засудженого в четвер, але не взявся за неї.

Справедливість восторжествувала. Сьогодні вночі Кеннет Сміт був страчений за підлий вчинок, який він скоїв 35 років тому

- заявив генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл, стверджуючи, що ніби штат "зробив щось історичне".

Цей процес був засуджений Верховним комісаром ООН з прав людини, який заявив, що "стурбований" використанням "безпрецедентного та неперевіреного методу страти, азотної гіпоксії".

Протокол проведення азотної гіпоксії штату Алабама не передбачає седації, тоді як Американська ветеринарна асоціація (AVMA) рекомендує вводити заспокійливий засіб тваринам, підданим таким чином евтаназії, зазначив речник.

Це "може становити катування або інше жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження згідно з міжнародним правом 

- попередила речник Верховної комісії Равіна Шамдасані.

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Як газ азот спричиняє смерть

Азот - безбарвний, без запаху, незаймистий, хімічно стабільний, нетоксичний газ - стає задушливим у разі надмірної концентрації в повітрі і, відповідно, нестачі кисню. Він на 78,1% присутній у повітрі, яким ми дихаємо.

Протокол страти, описаний в документі, поданому до суду владою штату і процитованому AbcNews, передбачає, що після того, як ув'язненого прив'язують до каталки, на його обличчя надягають "респіратор зі стисненим повітрям, тип маски, що зазвичай використовується в промислових умовах для забезпечення життєво необхідним киснем". Потім Сміту зачитають підстави для вироку і запитають, чи має він що-небудь сказати, перш ніж з іншої кімнати активують "систему азотної гіпоксії". Азот вводитимуть протягом щонайменше 15 хвилин або "через п'ять хвилин після того, як на ЕКГ з'явиться плоский слід".

Відомо, що газ азоту, за певних обставин, може спричинити смерть

- пояснив Джоел Зівот, доцент кафедри анестезіології Медичної школи Університету Еморі, якого цитує USA Today.

Але як саме він діє, досі незрозуміло. Більшість записів у медичних журналах про смерть від впливу азоту пов'язані з нещасними випадками на виробництві та спробами самогубства.

- додав він.

Серед ризиків, пов'язаних з цим методом, за словами анестезіолога Джоела Зівота, є "конвульсії, задуха від блювоти і потрапляння повітря в маску, що може продовжити страту, не призвести до смерті, але викликати порушення мозкового кровообігу або перевести людину у вегетативний стан".

Нагадаємо

УНН повідомляв, що засуджений до смертної кари Кеннет Юджин Сміт стане першою людиною в США, яку стратять за допомогою газу азоту, після того, як він програв апеляцію, подану в останню хвилину.

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