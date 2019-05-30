Європейці розповіли про успіхи України в експорті курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Експорт української курятини у країни ЄС зростає з року в рік. Про це свідчать дані Європейської комісії (ЄК), передає УНН.
Звіт ЄК охоплює період з 2014 по 2018 рр. Так, у 2015 році, у порівнянні з 2014-м, українські птахівники експортували європейцям 42,5 тис. тонн продукту (+4,9% у річному численні).
У 2016 році Україна збільшила поставки курятини у ЄС на 5,3% - до 48,1 тис. тонн, у 2017-му - на 9,9%, до 80,1 тис. тонн.
Україна зробила великий ривок з експорту курятини у 2018 році, поставивши європейцям рекордні 123,6 тис. тонн продукту (+15,2% у річному численні).
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Також повідомляється, що протягом звітного періоду Україна була топовим постачальником м'яса птиці у ЄС. Країні належить третє місце в рейтингу. Перше і друге місце займають Таїланд і Бразилія відповідно.
Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, в 2019-м Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.
У минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.