Україна з експорту курятини обійде РФ, Білорусь і Канаду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Німецькі експерти склали рейтинг провідних експортерів м'яса птиці, передає УНН з посиланням на німецький портал онлайн-статистики Statista.
Перше місце належить Бразилії. Очікується, що за підсумком 2019 року країна експортує 3 млн 775 тис. тонн курятини.
Друге і третє місце займають США і країни ЄС. Прогнозується, що цього року країни поставлять на зовнішні ринки 3 млн 248 тис. тонн і 1 млн 500 тис. тонн продукту відповідно.
У топ-10 світових постачальників курятини Україна посіла 7-е місце, випередивши Білорусь, Росію та Канаду. Німецькі експерти стверджують, що в 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, Білорусь - до 185 тис. тонн, РФ і Канада - до 180 тис. і 130 тис. тонн відповідно.
Нагадаємо, вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні в 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.