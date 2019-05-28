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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34379 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71698 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121903 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137554 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

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Актуальное
Украина по экспорту курятины обойдет РФ, Беларусь и Канаду

Украина по экспорту курятины обойдет РФ, Беларусь и Канаду

Киев  •  УНН

 • 11111 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Немецкие эксперты составили рейтинг ведущих экспортеров мяса птицы, передает УНН со ссылкой на немецкий портал онлайн-статистики Statista.

Первое место принадлежит Бразилии. Ожидается, что по итогу 2019 года страна экспортирует 3 млн 775 тыс. тонн курятины.

Второе и третье место занимают США и страны ЕС. Прогнозируется, что в этом году страны поставят на внешние рынки 3 млн 248 тыс. тонн и 1 млн 500 тыс. тонн продукта соответственно.

В топ-10 мировых поставщиков курятины Украина заняла 7-е место, опередив Беларусь, Россию и Канаду. Немецкие эксперты утверждают, что в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, Беларусь - до 185 тыс. тонн, РФ и Канада - до 180 тыс. и 130 тыс. тонн соответственно.

Напомним, отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

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