Украина по экспорту курятины обойдет РФ, Беларусь и Канаду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Немецкие эксперты составили рейтинг ведущих экспортеров мяса птицы, передает УНН со ссылкой на немецкий портал онлайн-статистики Statista.
Первое место принадлежит Бразилии. Ожидается, что по итогу 2019 года страна экспортирует 3 млн 775 тыс. тонн курятины.
Второе и третье место занимают США и страны ЕС. Прогнозируется, что в этом году страны поставят на внешние рынки 3 млн 248 тыс. тонн и 1 млн 500 тыс. тонн продукта соответственно.
В топ-10 мировых поставщиков курятины Украина заняла 7-е место, опередив Беларусь, Россию и Канаду. Немецкие эксперты утверждают, что в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, Беларусь - до 185 тыс. тонн, РФ и Канада - до 180 тыс. и 130 тыс. тонн соответственно.
Напомним, отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.