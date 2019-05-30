Европейцы рассказали об успехах Украины в экспорте курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Экспорт украинской курятины в страны ЕС растет из года в год. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии (ЕК), передает УНН.
Отчет ЕК охватывает период с 2014 по 2018 гг. Так, в 2015 году, в сравнении с 2014-м, украинские птичники экспортировали европейцам 42,5 тыс. тонн продукта (+4,9% в годовом исчислении).
В 2016 году Украина увеличила поставки курятины в ЕС на 5,3% - до 48,1 тыс. тонн, в 2017 - на 9,9%, до 80,1 тыс. тонн.
Украина сделала большой рывок по экспорту курятины в 2018 году, поставив европейцам рекордные 123,6 тыс. тонн продукта (+15,2% в годовом исчислении).
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Также сообщается, что в течение отчетного периода Украина была топовым поставщиком мяса птицы в ЕС. Стране принадлежит третье место в рейтинге. Первое и второе место занимают Таиланд и Бразилия соответственно.
Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.