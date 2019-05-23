Українська курятина відповідає вимогам ЄС — Держпродспоживслужба

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Впродовж 2018-2019 років фахівці Євросоюзу тричі перевіряли українську систему контрою за здоров’ям птиці, виробництвом м’яса птиці та продуктів з нього. Про це УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.

За даними контролерів, Україна пройшла три оціночні місії ЄС успішно.

“За результатами проведеного аудиту фахівці Євросоюзу підтвердили відповідний кваліфікаційний рівень штатних співробітників Держпродспоживслужби стосовно вимог ЄС, ефективності офіційного контролю та відповідності українських товаровиробників правилам ЄС”, — розповіли у службі.

Сьогодні право на поставку продуктів харчування до Євросоюзу мають лише ті оператори ринку, які дотримуються вимог законодавства ЄС. Виробничі потужності таких підприємців європейці перевіряють на постійній основі, наголосили у Держпродспоживслужбі.

Більше того, понад три роки тому Україна схвалила всеохоплюючу стратегію. Документ включає понад 250 актів ЄС, відповідно до яких українські фахівці контролюють сферу санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), здоров’я і благополуччя тварин, рослин, тощо.

“Стратегія СФЗ також включена до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію, затверджену постановою КМУ від 25 жовтня 2017 року № 1106”, — уточнили у службі.

“Таким чином, Держпродспоживслужба забезпечує належний рівень контролю за виробництвом м’яса птиці і продукції птахівництва, а продукція українських виробників відповідає вимогам Євросоюзу”, — резюмували контролери.

Нагадаємо, найбільшим українським постачальником м’яса птиці за кордон є компанія Юрія Косюка “Миронівський хлібопродукт” (МХП). На плечах компанії — 87,9% експорту продукції. Загалом, експортують курятину п’ять українських компаній. 

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