Украинская курятина отвечает требованиям ЕС - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В течение 2018-2019 годов специалисты Евросоюза трижды проверяли украинскую систему контроля за здоровьем птицы, производством мяса птицы и продуктов из него. Об этом УНН сообщили в Госпродпотребслужбе.
По данным контролеров, Украина прошла три оценочные миссии ЕС успешно.
"По результатам проведенного аудита специалисты Евросоюза подтвердили соответствующий квалификационный уровень штатных сотрудников Госпродпотребслужбы относительно требований ЕС, эффективности официального контроля и соответствия украинских товаропроизводителей правилам ЕС", - рассказали в службе.
Сегодня право на поставку продуктов питания в Евросоюз имеют лишь те операторы рынка, которые соблюдают требования законодательства ЕС. Производственные мощности таких предпринимателей европейцы проверяют на постоянной основе, отметили в Госпродпотребслужбе.
Более того, более трех лет назад Украина приняла всеохватывающую стратегию. Документ включает более 250 актов ЕС, согласно которым украинские специалисты контролируют сферу санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), здоровья и благополучия животных, растений и тому подобное.
"Стратегия СФМ также включена в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, утвержденную постановлением КМУ от 25 октября 2017 № 1106", - уточнили в службе.
"Таким образом, Госпродпотребслужба обеспечивает надлежащий уровень контроля за производством мяса птицы и продукции птицеводства, а продукция украинских производителей соответствует требованиям Евросоюза", - резюмировали контролеры.
Напомним, крупнейшим украинским поставщиком мяса птицы за границу является компания Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП). На плечах компании - 87,9% экспорта продукции. В общем, экспортируют курятину пять украинских компаний.