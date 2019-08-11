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В ЄС засудили п'яте ракетне випробування Північної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Європейський Союз переконує Північну Корею відновити переговори зі США щодо запуску балістичних ракет, передає УНН із посиланням заяву прессекретаря Європейської служби зовнішніх дій.

Як йдеться в заяві, після п'ятого за останні тижні недели випробування балістичних ракет малої дальності, КНДР продовжує підривати міжнародну роботу по зміцненню довіри і забезпечення тривалого миру і безпеки на Корейському півострові, вільного від ядерної зброї.

"Ми очікуємо, що КНДР буде утримуватися від будь-яких подальших провокацій, виконувати свої заявлені зобов'язання і повністю виконувати свої міжнародні зобов'язання, визначені в численних резолюціях Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. КНДР повинна зробити конкретні кроки в напрямку повної та незворотної відмови від своїх ядерних програм, програм в області зброї масового знищення та балістичних ракет", - йдеться в заяві.

Як заявляється, ЄС твердо переконаний, що дипломатичний процес повинен бути продовжений і розвинений.

"Ми очікуємо, що КНДР швидко відновить переговори зі Сполученими Штатами на робочому рівні, як це було погоджено на зустрічі в демілітаризованій зоні 30 червня, і створить сприятливі умови для проведення конструктивних і стійких переговорів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, КНДР провела 10 серпня випробування нової зброї під керівництвом Кім Чен Ина.

За останні два тижні це були вже п’яті випробування, що проводяться північнокорейськими військовими. 6 серпня КНДР здійснила запуски нових тактичних керованих ракет під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина. Дві тактичні керовані ракети пролетіли близько 450 км, вразивши цілі в Японському морі. За підсумками випробувань спостерігав за ними Кім Чен Ин заявив, що ракетні пуски були "попередженням в зв’язку з спільними військовими навчаннями" Південної Кореї і США, які розпочалися 5 серпня і можуть тривати до 20 серпня.

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