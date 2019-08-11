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КНДР провела 10 серпня випробування нової зброї під керівництвом Кім Чен Ина

КНДР провела 10 серпня випробування нової зброї під керівництвом Кім Чен Ина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. КНДР провела 10 серпня випробування нового виду озброєнь під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина. Про це в неділю повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає УНН.

Агентство не називає тип нової зброї, але вказує, що воно було розроблено відповідно до умов місцевості КНДР і має вигідні тактичні характеристики, що відрізняють його від старих типів озброєнь.

Відзначається, що Кім Чен Ин був задоволений результатами випробувань.

Раніше УНН інформував, що КНДР 10 серпня провела запуск балістичних ракет малої дальності, дальність польоту яких склала 400 км, а максимальна висота польоту — 48 км.

За останні два тижні це були вже п’яті випробування, що проводяться північнокорейськими військовими. 6 серпня КНДР здійснила запуски нових тактичних керованих ракет під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина. Дві тактичні керовані ракети пролетіли близько 450 км, вразивши цілі в Японському морі. За підсумками випробувань спостерігав за ними Кім Чен Ин заявив, що ракетні пуски були “попередженням в зв’язку з спільними військовими навчаннями” Південної Кореї і США, які розпочались 5 серпня і можуть тривати до 20 серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США підозрюють, що вибух в Архангельську відбувся під час випробування нової ракети

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