У США підозрюють, що вибух в Архангельську відбувся під час випробування нової ракети

ukru
14:14 • 8916 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 17297 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 70115 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 144405 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164400 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152742 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 230461 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159115 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 196928 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 182351 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1.8 м/с
23 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 85206 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 57165 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 31755 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 37039 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 29963 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 148551 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 230457 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 196927 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182349 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 5127 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 7325 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 17938 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 13313 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 31755 перегляди
Актуальне
У США підозрюють, що вибух в Архангельську відбувся під час випробування нової ракети

У США підозрюють, що вибух в Архангельську відбувся під час випробування нової ракети

Київ • УНН

 • 17278 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Американські експерти в області ядерних технологій заявили в п'ятницю, що вони підозрюють, що вибух і викид радіації на півночі Росії на цьому тижні стався під час випробувань крилатої ракети з ядерними двигунами, про які президент Володимир Путін заявляв в минулому році. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.

Міністерство оборони Росії повідомило, що в четвер стався вибух реактивного двигуна рідинної ракети. Небезпечних речовин не виділялося, йдеться в повідомленні. Державне атомне агентство Росії “Росатом” рано вранці в суботу повідомило, що п’ять його співробітників загинули.

Прессекретар муніципалітету Северодвінську, міста з населенням 185 000 осіб, розташованого поблизу випробувального полігону в Архангельській області, в той же час опублікував на сайті заяву, що в четвер вдень був зафіксований “короткостроковий” сплеск фонової радіації. Заяви на сайті в п’ятницю вже не було.

Два експерта в окремих коментарях Reuters заявили, що вибух рідкого ракетного палива не викличе випромінювання.

Вони заявили, що підозрюють вибух і викид радіації в результаті нещасного випадку під час випробувань крилатої ракети на об’єкті за межами села Ненокса.

“Вибух рідиннопаливних ракетних двигунів не випускає випромінювання, і ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети”, — сказав агентству старший науковий співробітник Федерації американських вчених Анкіта Панда.

Росія називає цю ракету “Буревісник 9М730”. Північноатлантичний альянс назвав його SSC-X-9 “Скайфолл”.

Високопоставлений чиновник з адміністрації Трампа, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що не підтвердить і не спростує того, що стався нещасний випадок з крилатою ракетою, що працює на ядерному паливі. Але він висловив глибокий скептицизм з приводу пояснень Москви.

“Ми продовжуємо стежити за подіями на російській Крайній Півночі, але запевнення Москви, що ”все нормально“ для нас є порожнім звуком”, — сказав чиновник.

Директор Програми нерозповсюдження Східної Азії Близькосхідного інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюїс на основі знімків комерційних супутників та інших даних вважає, що під час випробувань крилатої ракети стався нещасний випадок.

За супутниковими знімками він і його команда встановили, що в минулому році росіяни, схоже, демонтували установку для випробувального пуску ракети на об’єкті на Новій Землі і перемістили її на базу поблизу села Ненокса.

Льюїс і його команда також вивчили сигнали автоматичної системи ідентифікації (АІС) з суден, що перебувають біля узбережжя, в той же день, коли стався вибух. Одне судно було упізнано як “Серебрянка” — носій ядерного палива, за яким вони стежили в минулому році на Новій Землі.

“Вам не потрібен цей корабель для випробувань звичайних ракет. Він потрібен, коли ви дістаєте ядерну рухову установку з морського дна”, — сказав Льюїс.

Він зазначив, що сигнали АІС показують, що Серебрянка знаходиться всередині “забороненої зони”, створеної біля узбережжя за місяць до випробування, щоб попередити входження неуповноважених суден.

“Важливо те, що Серебрянка знаходиться всередині цієї забороненої зони. Вона там ... Це не випадково. Я думаю, вони, ймовірно, були там, щоб забрати пускову установку з дна океану”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Росія визнала загибель п’яти осіб в ракетні випробування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,161.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.18