У США підозрюють, що вибух в Архангельську відбувся під час випробування нової ракети

Міністерство оборони Росії повідомило, що в четвер стався вибух реактивного двигуна рідинної ракети. Небезпечних речовин не виділялося, йдеться в повідомленні. Державне атомне агентство Росії “Росатом” рано вранці в суботу повідомило, що п’ять його співробітників загинули.

Прессекретар муніципалітету Северодвінську, міста з населенням 185 000 осіб, розташованого поблизу випробувального полігону в Архангельській області, в той же час опублікував на сайті заяву, що в четвер вдень був зафіксований “короткостроковий” сплеск фонової радіації. Заяви на сайті в п’ятницю вже не було.

Два експерта в окремих коментарях Reuters заявили, що вибух рідкого ракетного палива не викличе випромінювання.

Вони заявили, що підозрюють вибух і викид радіації в результаті нещасного випадку під час випробувань крилатої ракети на об’єкті за межами села Ненокса.

“Вибух рідиннопаливних ракетних двигунів не випускає випромінювання, і ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети”, — сказав агентству старший науковий співробітник Федерації американських вчених Анкіта Панда.

Росія називає цю ракету “Буревісник 9М730”. Північноатлантичний альянс назвав його SSC-X-9 “Скайфолл”.

Високопоставлений чиновник з адміністрації Трампа, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що не підтвердить і не спростує того, що стався нещасний випадок з крилатою ракетою, що працює на ядерному паливі. Але він висловив глибокий скептицизм з приводу пояснень Москви.

“Ми продовжуємо стежити за подіями на російській Крайній Півночі, але запевнення Москви, що ”все нормально“ для нас є порожнім звуком”, — сказав чиновник.

Директор Програми нерозповсюдження Східної Азії Близькосхідного інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюїс на основі знімків комерційних супутників та інших даних вважає, що під час випробувань крилатої ракети стався нещасний випадок.

За супутниковими знімками він і його команда встановили, що в минулому році росіяни, схоже, демонтували установку для випробувального пуску ракети на об’єкті на Новій Землі і перемістили її на базу поблизу села Ненокса.

Льюїс і його команда також вивчили сигнали автоматичної системи ідентифікації (АІС) з суден, що перебувають біля узбережжя, в той же день, коли стався вибух. Одне судно було упізнано як “Серебрянка” — носій ядерного палива, за яким вони стежили в минулому році на Новій Землі.

“Вам не потрібен цей корабель для випробувань звичайних ракет. Він потрібен, коли ви дістаєте ядерну рухову установку з морського дна”, — сказав Льюїс.

Він зазначив, що сигнали АІС показують, що Серебрянка знаходиться всередині “забороненої зони”, створеної біля узбережжя за місяць до випробування, щоб попередити входження неуповноважених суден.

“Важливо те, що Серебрянка знаходиться всередині цієї забороненої зони. Вона там ... Це не випадково. Я думаю, вони, ймовірно, були там, щоб забрати пускову установку з дна океану”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Росія визнала загибель п’яти осіб в ракетні випробування.