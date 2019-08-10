Россия признала гибель пяти человек в ракетных испытаниях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Российская госкорпорация Росатом признала гибель пяти сотрудников 8 августа во время неудачного испытания на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Как отмечает издание, испытывалась жидкостная реактивная двигательная установка.
“В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации „Росатом“. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, — говорится в сообщении. — В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь”.
Ранее в пятницу 9 августа сообщалось, что Архангельское областное управление российских государственных исследовало почву, воду и воздух на военном полигоне в Северодвинске — после инцидента. Речь шла о гибели двух человек и значительном выбросе радиации.