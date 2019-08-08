Взрыв на полигоне в РФ: радиационный фон на полчаса втрое превысил норму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Уровень радиационного фона в российском городе Северодвинск, где произошел взрыв на военном полигоне, в течение получаса примерно в три раза превышал допустимую норму. Об этом сообщил начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В период с 11:50 (11:50 по киевскому времени – ред.) до 12:20 (12:20 по киевскому времени – ред.) обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. В настоящее время уровень радиации составляет 0,1 микрозиверта в час, угроза населению отсутствует", - сказал он.
Магомедов добавил, что при этом угрозы жизни людям не было.
"Здоровью и жизни людей угрозы не было никакой. Это было кратковременно, в течение 30 минут. Дальше уровень резко начал снижаться и сейчас в пределах нормы", - отметил Магомедов.
Как сообщал УНН, сегодня случился взрыв реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском в России. Два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.