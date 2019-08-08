При испытании реактивной установки на полигоне в РФ произошел взрыв: не менее 2 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России, передает УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.
“В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в ведомстве.
Причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя, отметила пресс-служба Минобороны РФ. “На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия”, — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что “никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме”.
Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется. На место инцидента в воинской части под Архангельском направлена санавиация. Ранее источники ТАСС сообщали, что пожар произошел на судне на территории воинской части под Северодвинском в Архангельской области, пострадали десять человек. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил ТАСС факт инцидента, по его словам, на место ЧП направлена санавиация.
Напоминаем, пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирована, заявили в Минобороны РФ, эвакуированы более 16 тысяч человек.