Вибухи у Красноярському краї: пожежу ліквідовано, евакуйовано понад 16 тисяч осіб

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Пожежа на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю повністю ліквідована, заявили в Міноборони РФ, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Детонація боєприпасів припинилася, заявили у відомстві. Військова авіація приступила до проливки території.

Пожежа на складі боєприпасів розпочалася 5 серпня. Снаряди почали вибухати, осколками було поранено кілька людей і пошкоджені будівлі в прилеглих населених пунктах. За даними Міноборони, причиною пожежі став людський фактор.

За інформацією джерела ТАСС, пожежа охопила два майданчики по утилізації, на яких знаходилися 25 тисяч боєприпасів. За іншими даними, на складі зберігали 40 тисяч боєприпасів. Джерело агентства стверджує, що уламки снарядів розлітаються в радіусі 15 кілометрів.

В результаті пожежі і вибухів постраждали 12 осіб, повідомили в районній лікарні. Госпіталізовано двоє військових і один цивільний. ТАСС з посиланням на джерело повідомило, що загинув один військовий.

Вибуховою хвилею вибило стекла в житлових будинках, розташованих біля частини. Вибухи були чутні в місті Ачинськ, де живе 100 тисяч чоловік. Спочатку місцева влада стверджувала, що жителям Ачинська ніщо не загрожує, але потім вирішила евакуювати 11 тисяч осіб. З населених пунктів Ачинського району, розташованих поблизу військової частини, евакуювали близько трьох тисяч чоловік. Зокрема, повністю евакуйоване село Кам’янка, де проживає 1,2 тисячі осіб. Село розташоване недалеко від палаючого складу. Ачинський глиноземний комбінат “Русала” через вибухи вирішив зупинити роботу і евакуювати персонал. У Ачинському районі ввели режим НС. В регіоні розгорнули 16 пунктів тимчасового розміщення, розрахованого на 16,5 тисячі осіб.

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