Взрывы в Красноярском крае: пожар ликвидирован, эвакуированы более 16 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны РФ, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Детонация боеприпасов прекратилась, заявили в ведомстве. Военная авиация приступила к проливке территории.
Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Снаряды начали взрываться, осколками были ранены несколько человек и повреждены здания в близлежащих населенных пунктах. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.
По информации источника ТАСС, пожар охватил две площадки по утилизации, на которых находились 25 тысяч боеприпасов. По другим данным, на складе хранили 40 тысяч боеприпасов. Источник агентства утверждает, что осколки снарядов разлетаются в радиусе 15 километров.
В результате пожара и взрывов пострадали 12 человек, сообщили в районной больнице. Госпитализированы двое военных и один гражданский. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что погиб один военный.
Взрывной волной выбило стекла в жилых домах, расположенных возле части. Взрывы были слышны в городе Ачинске, где живет 100 тысяч человек. Первоначально местные власти утверждали, что жителям Ачинска ничто не угрожает, но затем решили эвакуировать 11 тысяч человек. Из населенных пунктов Ачинского района, расположенных вблизи воинской части, эвакуировали около трех тысяч человек. В частности, полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает 1,2 тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада. Ачинский глиноземный комбинат “Русала” из-за взрывов решил остановить работу и эвакуировать персонал. В Ачинском районе ввели режим ЧС. В регионе развернули 16 пунктов временного размещения, рассчитанного на 16,5 тысячи человек.