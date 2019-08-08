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При випробуванні реактивної установки на полігоні в РФ стався вибух: щонайменше 2 загиблих

При випробуванні реактивної установки на полігоні в РФ стався вибух: щонайменше 2 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Двоє людей загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом. Про це в четвер повідомили в Міноборони Росії, передає УНН з посиланням також на агентство ТАСС.

“В результаті події отримали травми різного ступеня тяжкості шість представників Міноборони та підприємства-розробника. Два фахівця від отриманих поранень померли. Всі постраждалі були оперативно доставлені в медустанови, де їм надана необхідна медична допомога”, — повідомили у відомстві.

Причиною НП став вибух рідинного реактивного двигуна, зазначила прес-служба Міноборони РФ. “На полігоні Міноборони Росії в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу”, — йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що “ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі”.

Як повідомив губернатор Архангельської області Ігор Орлов евакуювати населення після інциденту в Северодвінську немає потреби. На місце інциденту у військовій частині під Архангельськом спрямована санавіація. Раніше джерела ТАСС повідомляли, що пожежа сталася на судні на території військової частини під Северодвінськом в Архангельській області, постраждали десять чоловік. Губернатор Архангельської області Ігор Орлов підтвердив ТАСС факт інциденту, за його словами, на місце НП спрямована санавіація.

Нагадуємо, пожежа на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю повністю ліквідована, заявили в Міноборони РФ, евакуйовано понад 16 тисяч осіб.

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