Вибух на полігоні в РФ: радіаційний фон на півгодини втричі перевищив норму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Рівень радіаційного фону в російському місті Сєверодвінськ, де стався вибух на військовому полігоні, протягом півгодини приблизно втричі перевищував допустиму норму. Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту адміністрації міста Валентин Магомедов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У період з 11:50 (11:50 за київським часом - ред.) до 12:20 (12:20 за київським часом - ред.) виявлено підвищення радіаційного фону до 2 мікрозівертів на годину. В даний час рівень радіації становить 0,1 мікрозіверта на годину, загроза населенню відсутня", - сказав він.
Магомедов додав, що при цьому загрози життю людям не було.
"Здоров'ю та життю людей загрози не було ніякої. Це було короткочасно, протягом 30 хвилин. Далі рівень різко почав знижуватися і зараз в межах норми", - зазначив Магомедов.
Як повідомляв УНН, сьогодні стався вибух реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом в Росії. Двоє людей загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості.