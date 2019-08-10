Росія визнала загибель п'яти осіб на ракетних випробуваннях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російська держкорпорація Росатом визнала загибель п'яти співробітників 8 серпня під час невдалого випробування на військовому полігоні в Архангельській області. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Як зазначає видання, випробовувалася рідинна реактивна рухова установка.
“В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки загинули п’ять співробітників держкорпорації” Росатом “. Ще троє наших колег отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості, — йдеться в повідомленні. — В даний момент всі постраждалі доставлені в спеціалізоване медичний заклад, їм надається вся необхідна медична допомога”.
Раніше в п’ятницю 9 серпня повідомлялося, що Архангельське обласне управління російських державних підприємств досліджувало грунт, воду і повітря на військовому полігоні у Северодвінську — після інциденту. Йшлося про загибель двох осіб і значному викиді радіації.