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Росія визнала загибель п'яти осіб на ракетних випробуваннях

Росія визнала загибель п'яти осіб на ракетних випробуваннях

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російська держкорпорація Росатом визнала загибель п'яти співробітників 8 серпня під час невдалого випробування на військовому полігоні в Архангельській області. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН

Як зазначає видання, випробовувалася рідинна реактивна рухова установка.

“В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки загинули п’ять співробітників держкорпорації” Росатом “. Ще троє наших колег отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості, — йдеться в повідомленні. — В даний момент всі постраждалі доставлені в спеціалізоване медичний заклад, їм надається вся необхідна медична допомога”.

Раніше в п’ятницю 9 серпня повідомлялося, що Архангельське обласне управління російських державних підприємств досліджувало грунт, воду і повітря на військовому полігоні у Северодвінську — після інциденту. Йшлося про загибель двох осіб і значному викиді радіації.

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