Росія визнала загибель п'яти осіб на ракетних випробуваннях

Як зазначає видання, випробовувалася рідинна реактивна рухова установка.

“В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки загинули п’ять співробітників держкорпорації” Росатом “. Ще троє наших колег отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості, — йдеться в повідомленні. — В даний момент всі постраждалі доставлені в спеціалізоване медичний заклад, їм надається вся необхідна медична допомога”.

Раніше в п’ятницю 9 серпня повідомлялося, що Архангельське обласне управління російських державних підприємств досліджувало грунт, воду і повітря на військовому полігоні у Северодвінську — після інциденту. Йшлося про загибель двох осіб і значному викиді радіації.