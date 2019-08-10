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В США подозревают, что взрыв в Архангельске произошел во время испытания новой ракеты

В США подозревают, что взрыв в Архангельске произошел во время испытания новой ракеты

Киев  •  УНН

 • 17252 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Американские эксперты в области ядерных технологий заявили в пятницу, что они подозревают, что взрыв и выброс радиации на севере России на этой неделе произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерными двигателями, о которых президент Владимир Путин заявлял в прошлом году. Об этом пишет агентство Reuters, передаёт УНН.

Министерство обороны России сообщило, что в четверг произошел взрыв реактивного двигателя жидкостной ракеты. Опасных веществ не выделялось, говорится в сообщении. Государственное атомное агентство России "Росатом" рано утром в субботу сообщило, что пять его сотрудников погибли.

Пресс-секретарь муниципалитета Северодвинска, города с населением 185 000 человек, расположенного вблизи испытательного полигона в Архангельской области, в то же время опубликовал на сайте заявление, что в четверг днем был зафиксирован "краткосрочный" всплеск фоновой радиации. Заявления на сайте в пятницу уже не было.

Два эксперта в отдельных комментариях Reuters заявили, что взрыв жидкого ракетного топлива не вызовет излучения.

Они заявили, что подозревают взрыв и выброс радиации в результате несчастного случая во время испытаний крылатой ракеты на объекте за пределами села Ненокса.

"Взрыв жидкотопливных ракетных двигателей не испускает излучения, и мы знаем, что россияне работают над каким-то ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказал агентству старший научный сотрудник Федерации американских ученых Анкит Панда.

Россия называет эту ракету "Буревестник 9М730". Североатлантический альянс назвал его SSC-X-9 "Скайфолл".

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа, выступая на условиях анонимности, заявил, что не подтвердит и не опровергнет того, что произошел несчастный случай с крылатой ракетой, работающей на ядерном топливе. Но он выразил глубокий скептицизм по поводу объяснений Москвы.

«Мы продолжаем следить за событиями на российском Крайнем Севере, но заверения Москвы, что "все нормально" для нас являются пустым звуком", - сказал чиновник.

Директор Программы нераспространения Восточной Азии Ближневосточного института международных исследований Джеффри Льюис на основе снимков коммерческих спутников и других данных считает, что в ходе испытаний крылатой ракеты произошел несчастный случай.

По спутниковым снимкам он и его команда установили, что в прошлом году россияне, похоже, демонтировали установку для испытательного пуска ракеты на объекте в Новой Земле и переместили ее на базу вблизи села Ненокса.

Льюис и его команда также изучили сигналы автоматической системы идентификации (АИС) с судов, находящихся у побережья, в тот же день, когда произошел взрыв. Одно судно было опознано как "Серебрянка" - носитель ядерного топлива, за которым они следили в прошлом году у Новой Земли.

"Вам не нужен этот корабль для испытаний обычных ракет. Он нужен, когда вы достаёте ядерную двигательную установку с морского дна", - сказал Льюис.

Он отметил, что сигналы АИС показывают, что Серебрянка находится внутри "запретной зоны", созданной у побережья за месяц до испытания, чтобы предотвратить заход неуполномоченных судов.

"Важно то, что Серебрянка находится внутри этой запретной зоны. Она там… Это не случайно. Я думаю, они, вероятно, были там, чтобы забрать двигательную установку со дна океана", - сказал он.

Как сообщал УНН, Россия признала гибель пяти человек в ракетных испытаниях.

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