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КНДР провела черговий запуск двох ракет

КНДР провела черговий запуск двох ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. КНДР запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Про це повідомило в суботу агентство Yonhap з посиланням на військових, передає УНН.

За його даними, запуск був проведений з міста Хамхін, розташованому на північному сході КНДР. Міністерство оборони Республіки Корея уважно стежить за розвитком ситуації.

Інших подробиць поки не наводиться.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня КНДР здійснила запуски нових тактичних керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина. Дві тактичні керовані ракети пролетіли близько 450 км, вразивши цілі в Японському морі. За підсумками випробувань спостерігав за ними Кім Чен Ин заявив, що ракетні пуски були “попередженням в зв’язку з спільними військовими навчаннями”, що вживаються Південною Кореєю і США.

Нагадаємо, США і Південна Корея 5 серпня розпочали спільні командно-штабного навчання. За попередніми даними, маневри можуть тривати до 20 серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США: суперечки між Кореєю та Японією створюють можливості для Росії та КНДР

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