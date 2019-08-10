КНДР провела черговий запуск двох ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. КНДР запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Про це повідомило в суботу агентство Yonhap з посиланням на військових, передає УНН.
За його даними, запуск був проведений з міста Хамхін, розташованому на північному сході КНДР. Міністерство оборони Республіки Корея уважно стежить за розвитком ситуації.
Інших подробиць поки не наводиться.
Раніше повідомлялося, що 6 серпня КНДР здійснила запуски нових тактичних керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина. Дві тактичні керовані ракети пролетіли близько 450 км, вразивши цілі в Японському морі. За підсумками випробувань спостерігав за ними Кім Чен Ин заявив, що ракетні пуски були “попередженням в зв’язку з спільними військовими навчаннями”, що вживаються Південною Кореєю і США.
Нагадаємо, США і Південна Корея 5 серпня розпочали спільні командно-штабного навчання. За попередніми даними, маневри можуть тривати до 20 серпня.
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