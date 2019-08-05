Південна Корея і США проведуть навчання, незважаючи на протести КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Південна Корея і Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання, як і було заплановано раніше, незважаючи на попередження Північній Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
Спільні навчання стартують в понеділок з комп'ютерних командно-штабних навчань, спрямованих на подолання будь-яких надзвичайних ситуацій на Корейському півострові. Цей етап навчань триватиме близько двох тижнів, наступні десять днів союзники витратять на перевірку можливостей Сеула на перекидання в разі військової загрози військ з Вашингтона.
США і Південна Корея раніше оголосили про припинення своїх масштабних щорічних спільних військових навчань - Key Resolve, Foal Eagle і Ulchi Freedom Guardian.
Це сталося після зустрічі лідерів двох Корей в прикордонному селі Пханмунджом в квітні 2018 року і саміту США-КНДР в Сінгапурі в червні того року.
Натомість Сеул і Вашингтон оголосили про нові спільні військові навчання Dong Maeng.
Однак Пхеньян засудив нові вчення як порушення домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні.
Нагадаємо, КНДР заявила про запуск великокаліберних керованих ракет.