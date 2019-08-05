Южная Корея и США проведут учения, несмотря на протесты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Южная Корея и Соединенные Штаты проведут совместные военные учения, как и было запланировано ранее, несмотря на предупреждения Северной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Совместные учения стартуют в понедельник с компьютерных командно-штабных учений, направленных на преодоление любых чрезвычайных ситуаций на Корейском полуострове. Этот этап учений продлится около двух недель, следующие десять дней союзники потратят на проверку возможностей Сеула на переброску в случае военной угрозы войск из Вашингтона.
США и Южная Корея ранее объявили о прекращении своих масштабных ежегодных совместных военных учениий — Key Resolve, Foal Eagle и Ulchi Freedom Guardian.
Это произошло после встречи лидеров двух Корей в приграничной деревне Пханмунджом в апреле 2018 года и саммита США-КНДР в Сингапуре в июне того года.
Взамен Сеул и Вашингтон объявили о новых совместных военных учениях Dong Maeng.
Однако Пхеньян осудил новые учения как нарушение договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне.
Напомним, КНДР заявила о запуске крупнокалиберных управляемых ракет.