КНДР заявила про запуск великокаліберних керованих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. КНДР заявила, що випробувала 2 серпня реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для великокаліберних керованих ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Згідно з офіційним повідомленням, поширеній агентством, Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями нової РСЗВ.
Також повідомляється, що в результаті випробувань були підтверджені можливості контролю над висотою польоту ракет, зміною їх траєкторії, перевірено точність попадання в ціль і сила вибуху боєголовки.
Нагадаємо, розвідка США зафіксувала пуск невпізнаних снарядів із території Північної Кореї 2 серпня.