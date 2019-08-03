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КНДР заявила про запуск великокаліберних керованих ракет

КНДР заявила про запуск великокаліберних керованих ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. КНДР заявила, що випробувала 2 серпня реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для великокаліберних керованих ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Згідно з офіційним повідомленням, поширеній агентством, Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями нової РСЗВ.

Також повідомляється, що в результаті випробувань були підтверджені можливості контролю над висотою польоту ракет, зміною їх траєкторії, перевірено точність попадання в ціль і сила вибуху боєголовки.

Нагадаємо, розвідка США зафіксувала пуск невпізнаних снарядів із території Північної Кореї 2 серпня.

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