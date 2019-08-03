КНДР заявила о запуске крупнокалиберных управляемых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. КНДР заявила, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно официальному сообщению, распространенному агентством, Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новой РСЗО.
Также сообщается, что в результате испытаний были подтверждены возможности контроля над высотой полета ракет, изменением их траектории, проверено точность попадания в цель и сила взрыва боеголовки.
Напомним, США узнали о новом запуске ракет КНДР 2 августа.