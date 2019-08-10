КНДР провела очередной запуск двух ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщил в субботу агентство Yonhap со ссылкой на военных, передает УНН.
По его данным, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации.
Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что 6 августа КНДР осуществила запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдал за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были “предупреждением в связи с совместными военными учениями”, предпринимаемых Южной Кореей и США.
Напомним, США и Южная Корея 5 августа начали совместные командно-штабных учений. По предварительным данным, маневры могут продолжаться до 20 августа.
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