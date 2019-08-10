КНДР провела очередной запуск двух ракет

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 93963 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100354 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127263 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128636 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130624 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151139 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140893 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
КНДР провела очередной запуск двух ракет

КНДР провела очередной запуск двух ракет

Киев  •  УНН

 • 10094 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщил в субботу агентство Yonhap со ссылкой на военных, передает УНН.

По его данным, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что 6 августа КНДР осуществила запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдал за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были “предупреждением в связи с совместными военными учениями”, предпринимаемых Южной Кореей и США.

Напомним, США и Южная Корея 5 августа начали совместные командно-штабных учений. По предварительным данным, маневры могут продолжаться до 20 августа.

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