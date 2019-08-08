Держдеп США: суперечки між Кореєю та Японією створюють можливості для Росії та КНДР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Республіка Корея і Японія повинні якомога швидше покласти край чварам, що наростають в двосторонніх політичних і економічних відносинах. З таким закликом виступив заступник помічника держсекретаря США Марк Кнаппер, повідомляє в четвер агентство Yonhap, передає УНН.

“Вважаємо, що Південна Корея і Японія в цьому зв’язку повинні переоцінити прийняті в останні місяці політичні рішення, які завдали шкоди взаємній довірі”, — цитує агентство дипломата. За його твердженням, протистояння Сеула і Токіо негативно позначається на загальній ситуації і створює для КНДР, Росії та Китаю “можливість кинути виклик” США і їх союзникам в регіоні.

Кнаппер закликав Сеул і Токіо “проявити розсудливість з тим, щоб не дати конфлікту пошкодити двосторонні економічні і військові зв’язки”.

Нагадаємо, 2 серпня уряд Японії прийняв рішення виключити Південну Корею зі списку країн, в які без обмежень за спрощеними схемами поставляються японські наноматеріали і високотехнологічні складові. Відповідне рішення вступить в силу 28 серпня. Сеул обіцяв ввести відповідні обмежувальні заходи, а також переглянути договір про обмін розвідувальними даними з Токіо.

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1 липня Японія посилила контроль за експортом в Південну Корею трьох видів матеріалів, необхідних для виробництва напівпровідників, і екранів різних електронних пристроїв. Приводом для цього, зокрема, послужили підозри, що частина цих компонентів може нелегально поставлятися з Республіки Корея в КНДР. Сеул категорично відкидає таку можливість.

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