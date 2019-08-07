В Японії нагадали про переговори з Москвою після протестів через Курили

Реагуючи на зауваження, що Росія і Японія зараз знаходяться в стані взаємного обміну протестами, Суга зазначив, що вважатиме за краще утриматися від відповіді. “Ми хотіли б і надалі наполегливо продовжувати переговори, орієнтуючись на те, що потрібно вирішувати територіальні питання і укладати мирний договір”, — сказав він.

Між Японією і Росією після Другої світової війни не було укладено мирний договір. Японія претендує на острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. У 1956 році СРСР і Японія підписали документ, згідно з яким Москва погодилася розглянути можливість передачі Японії двох Курильських островів — Хабомаї та Шикотану після укладення мирного договору. Доля Кунаширу і Ітурупу в документі не зачіпалася. Японія вважає декларацію лише частиною вирішення проблеми і не відмовляється від претензій на всі острови.

На початку серпня Токіо засудив візит на острови російського прем’єра Дмитра Медведєва, а також висловив протест через проведення Москвою навчальних стрільб біля Кунаширу.

Після цього посла Японії в Росії Тойохіса Кодзукі викликали в МЗС Росії, де заступник міністра Ігор Моргул заявив йому про неприйнятність протестів з боку Токіо через дії Росії на Курилах.

Нагадуємо, організатори саміту G20 позначили Курили в складі Японії.