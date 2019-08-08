Госдеп США: споры между Кореей и Японией создают возможности для России и КНДР

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 87744 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 97268 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138496 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126883 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128443 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130480 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153167 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151127 просмотра

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Госдеп США: споры между Кореей и Японией создают возможности для России и КНДР

Госдеп США: споры между Кореей и Японией создают возможности для России и КНДР

Киев  •  УНН

 • 8641 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Республика Корея и Япония должны как можно скорее положить конец распрям, нарастающим в двусторонних политических и экономических отношениях. С таким призывом выступил заместитель помощника госсекретаря США Марк Кнаппер, сообщает в четверг агентство Yonhap, передает УНН.

“Считаем, что Южная Корея и Япония в этой связи должны переоценить принятые в последние месяцы политические решения, которые нанесли ущерб взаимному доверию”, — цитирует агентство дипломата. По его утверждению, противостояние Сеула и Токио негативно сказывается на общей ситуации и создает для КНДР, России и Китая “возможность бросить вызов” США и их союзникам в регионе.

Кнаппер призвал Сеул и Токио “проявить благоразумие с тем, чтобы не дать конфликту повредить двусторонние экономические и военные связи”.

Напомним, 2 августа правительство Японии приняло решение исключить Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение вступит в силу 28 августа. Сеул обещал ввести соответствующие ограничительные меры, а также пересмотреть договор об обмене разведывательными данными с Токио.

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1 июля Япония усилила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников, и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

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