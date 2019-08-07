Кім Чен Ин керував випробуваннями нових тактичних керованих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. КНДР провела 6 серпня запуски нових тактичних керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина. Про це повідомило в середу агентство Yonhap з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК, передає УНН.
"Голова Держради КНДР Кім Чен Ин особисто керував пусками нових тактичних керованих ракет", - наводить Yonhap повідомлення ЦТАК.
"Дві тактичні керовані ракети, запущені з аеродрому в західній частині країни пролетіли над столичним округом і центральними регіонами і успішно вразили ціль на острові у Східному (Японському - ред) морі", - повідомляє агентство.
За підсумками випробувань, Кім Чен Ин, що спостерігав за пусками, заявив, що запуски ракет "стали можливістю направити попередження в зв'язку з спільними військовими навчаннями", що вживаються Південною Кореєю і США.
Республіка Корея і Сполучені Штати в понеділок розпочали спільні командно-штабного навчання. Вони включають відпрацювання дій командування і збройних сил за допомогою комп'ютерної симуляції. Основною метою навчань є підготовка Штабу з управління кризовими ситуаціями та оцінка готовності Республіки Кореї здійснювати оперативне управління своїми військами у воєнний час.
Комітет начальників штабів (КНШ) Республіки Корея у вівторок повідомив, що КНДР в ніч на вівторок провела випробування балістичних ракет малої дальності. За його даними, дві ракети були випущені з східного узбережжя провінції Хванхе-Намдо з проміжком в 12 хвилин і пролетіли близько 450 км, впавши в Японське море. Максимальна висота польоту склала 37 км, а швидкість - 6,9 числа Маха.
"Південнокорейська і американська розвідка вважають, що ці ракети малої дальності мають схожі аеродинамічні характеристики з тими, які були випробувані 25 липня", - зазначалося в повідомленні. КНШ підкреслює, що військові двох країн "ведуть моніторинг ситуації і зберігають боєздатність на випадок нових пусків". Також вони продовжують аналіз даних з тим, щоб точно встановити тип цих північнокорейських ракет.