Ким Чен Ын руководил испытаниями новых тактических управляемых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. КНДР провела 6 августа запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК, передает УНН.
“Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил пусками новых тактических управляемых ракет”, — приводит Yonhap сообщение ЦТАК.
“Две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном (Японском — ред) море”, — сообщает агентство.
По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски “стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями”, проводящимися Южной Кореей и США.
Республика Корея и Соединенные Штаты в понедельник начали совместные командно-штабных учений. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной целью учений является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.
Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея во вторник сообщил, что КНДР в ночь на вторник провела испытания баллистических ракет малой дальности. По его данным, две ракеты были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море. Максимальная высота полета составила 37 км, а скорость — 6,9 числа Маха.
“Южнокорейская и американская разведка считают, что эти ракеты малой дальности имеют схожие аэродинамические характеристики с теми, которые были испытаны 25 июля”, — отмечалось в сообщении. КНШ подчеркивает, что военные двух стран “ведут мониторинг ситуации и сохраняют боеспособность в случае новых пусков”. Также они продолжают анализ данных с тем, чтобы точно установить тип этих северокорейских ракет.