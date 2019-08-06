КНДР знову запустила непізнані ракети в Японському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. КНДР провела запуск двох невпізнаних снарядів у вівторок, 6 серпня. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.
За інформацією південнокорейських військових, запуск ракет невідомого типу був проведений зі східного узбережжя країни в провінції Хванке-Намдо над Японським морем.
Об'єднаний комітет воєначальників Південної Кореї також повідомив, що спостерігає за ситуацією і підтримує боєготовність.
Нагадаємо, КНДР заявила, що випробувала 2 серпня реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для великокаліберних керованих ракет.