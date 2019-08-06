КНДР вновь запустила неопознанные ракеты в Японском море

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 94198 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100375 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127280 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128644 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130630 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140894 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КНДР вновь запустила неопознанные ракеты в Японском море

КНДР вновь запустила неопознанные ракеты в Японском море

Киев  •  УНН

 • 9785 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов во вторник, 6 августа. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.

По информации южнокорейских военных, запуск ракет неизвестного типа был проведен с восточного побережья страны в провинции Хванке-Намдо над Японским морем.

Объединенный комитет военачальников Южной Кореи также сообщил, что наблюдает за ситуацией и поддерживает боеготовность.

Напомним, КНДР заявила, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет.

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