КНДР вновь запустила неопознанные ракеты в Японском море
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов во вторник, 6 августа. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.
По информации южнокорейских военных, запуск ракет неизвестного типа был проведен с восточного побережья страны в провинции Хванке-Намдо над Японским морем.
Объединенный комитет военачальников Южной Кореи также сообщил, что наблюдает за ситуацией и поддерживает боеготовность.
Напомним, КНДР заявила, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет.