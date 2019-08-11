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КНДР провела 10 августа испытания нового оружия под руководством Ким Чен Ына

КНДР провела 10 августа испытания нового оружия под руководством Ким Чен Ына

Киев  •  УНН

 • 9782 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. КНДР провела 10 августа испытания новых видов вооружений под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.

Агентство не называет тип нового оружия, но указывает, что оно было разработано в соответствии с условиями местности КНДР и имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов вооружений.

Отмечается, что Ким Чен Ын был доволен результатами испытаний.

Ранее УНН информировал, что КНДР 10 августа провела запуск баллистических ракет малой дальности, дальность полета которых составила 400 км, а максимальная высота полета — 48 км.

За последние две недели это были уже пятые испытания, проводимые северокорейскими военными. 6 августа КНДР осуществила запуски новых тактических управляемых ракет под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдал за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были “предупреждением в связи с совместными военными учениями” Южной Кореи и США, которые начались 5 августа и могут продолжаться до 20 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США подозревают, что взрыв в Архангельске произошел во время испытания новой ракеты

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