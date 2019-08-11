В ЕС осудили пятое ракетное испытание Северной Кореи

Как говорится в заявлении, после пятого испытания запуска баллистических ракет малой дальности, КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и обеспечения прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободного от ядерного оружия.

"Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, выполнять свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязательства, определенные в многочисленных резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. КНДР должна предпринять конкретные шаги в направлении полного и необратимого отказа от своих ядерных программ, программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в заявлении.

Как заявляется, ЕС твердо убежден, что дипломатический процесс должен быть продолжен и развит.

"Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры с Соединенными Штатами на рабочем уровне, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для проведения конструктивных и устойчивых переговоров", - говорится в заявлении.

Напомним, КНДР провела 10 августа испытания нового оружия под руководством Ким Чен Ына.

За последние две недели это были уже пятые испытания, проводимые северокорейскими военными. 6 августа КНДР осуществила запуски новых тактических управляемых ракет под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были "предупреждением в связи с совместными военными учениями" Южной Кореи и США, которые начались 5 августа и могут продолжаться до 20 августа.