Європарламент запропонував призупинити переговори про вступ Туреччини в ЄС

Деталі

Анкара продовжує віддалятися від цінностей і норм блоку, підкреслили євродепутати. За їх словами, в Туреччині спостерігається “гіперцентралізація влади” президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Крім того, парламентарії стурбовані зовнішньою політикою Анкари, в тому числі щодо Греції і Кіпру, а також її залученістю в те, що відбувається в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Реакція МЗС Туреччини

Турецька сторона розцінила звіт як необ’єктивний. Анкара вважала помилковими твердження про ситуацію з правами людини і верховенством закону в країні. Членство в ЄС є стратегічною метою Туреччини, її вступ до блоку піде на користь всій Європі, підкреслили в турецькому міністерстві закордонних справ.

Довідково

Переговори про вступ Туреччини в ЄС розпочалися в 2005 році.

Раніше

Напередодні Ердоган знову заговорив про відносини Туреччини з ЄС. Він вважає, що Євросоюз не зможе без Анкари “зберегти свою міць”.