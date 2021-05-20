Європарламент запропонував призупинити переговори про вступ Туреччини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Європарламент наполягає на припиненні переговорів з Туреччиною про вступ до ЄС. Відносини між Євросоюзом і Туреччиною досягли історичного мінімуму, погіршившись до такої міри, що їх необхідно істотно переосмислити, йдеться в звіті парламенту ЄС, прийнятому в середу, 19 травня, передає УНН.
Деталі
Анкара продовжує віддалятися від цінностей і норм блоку, підкреслили євродепутати. За їх словами, в Туреччині спостерігається “гіперцентралізація влади” президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Крім того, парламентарії стурбовані зовнішньою політикою Анкари, в тому числі щодо Греції і Кіпру, а також її залученістю в те, що відбувається в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.
Реакція МЗС Туреччини
Турецька сторона розцінила звіт як необ’єктивний. Анкара вважала помилковими твердження про ситуацію з правами людини і верховенством закону в країні. Членство в ЄС є стратегічною метою Туреччини, її вступ до блоку піде на користь всій Європі, підкреслили в турецькому міністерстві закордонних справ.
Довідково
Переговори про вступ Туреччини в ЄС розпочалися в 2005 році.
Раніше
Напередодні Ердоган знову заговорив про відносини Туреччини з ЄС. Він вважає, що Євросоюз не зможе без Анкари “зберегти свою міць”.