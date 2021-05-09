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Ердоган знову заговорив про ЄС: Анкара вважає, що союз не зможе без неї "зберегти свою міць"

Київ • УНН

 • 21965 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив у неділю з твердженням, що Європейський союз (ЄС) без підтримки Анкари не зможе зберегти свою міць. Про це йдеться в поширеній канцелярією заяві турецького лідера, пише УНН.

Деталі

“Євросоюз потребує нових підходів і структурних перетворень, особливо в питанні механізму прийняття рішень. Очевидно, що без підтримки і вкладу Туреччини ЄС не зможе зберегти свою міць”, — наголошується в заяві.

За словами Ердогана, Туреччина, “всупереч політиці подвійних стандартів і перешкодам, зберігає рішучість в питанні досягнення стратегічної мети, яка полягає у вступі в ЄС”.

Довідка

Туреччина, яка є з 1964 року асоційованим членом Євросоюзу, подала заявку на вступ до ЄС 14 квітня 1987 року. Переговорний процес про її прийняття до ЄС розпочався 3 жовтня 2005 року. Щоб вступити в союз, Туреччина повинна успішно завершити переговори з Єврокомісією (ЄК) по 33 з 35 переговорних пунктів (два не вимагають узгодження). Після цього країни ЄС повинні одноголосно проголосувати за надання Туреччині членства в Євросоюзі.

6 липня 2017 року Європарламент прийняв резолюцію, що закликає країни Євросоюзу і ЄК призупинити переговори про вступ Туреччини до тих пір, поки її влада не внесе поправки до конституції. У квітні 2017 року відбувся референдум щодо турецької конституційної реформи, у результаті чого були значно розширені президентські повноваження.

За останні чотири роки Брюссель і країни — члени Євросоюзу на різних рівнях не раз заявляли про те, що дії Туреччини сприяють віддаленню від євроспільноти, і закликали Анкару визначитися зі своєю позицією.

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