Европарламент предложил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Европарламент настаивает на прекращении переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Отношения между Евросоюзом и Турцией достигли исторического минимума, ухудшившись до такой степени, что их необходимо существенно переосмыслить, говорится в отчете парламента ЕС, принятом в среду, 19 мая, передает УНН.
Детали
Анкара продолжает удаляться от ценностей и норм блока, подчеркнули евродепутаты. По их словам, в Турции наблюдается “гиперцентрализация власти” президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, парламентарии обеспокоены внешней политикой Анкары, в том числе по Греции и Кипра, а также ее вовлеченностью в происходящее в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
Реакция МИД Турции
Турецкая сторона расценила отчет как необъективный. Анкара считала ошибочными утверждения о ситуации с правами человека и верховенством закона в стране. Членство в ЕС является стратегической целью Турции, ее вступление в блок пойдет на пользу всей Европе, подчеркнули в турецком министерстве иностранных дел.
Справка
Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году.
Ранее
Накануне Эрдоган вновь заговорил об отношениях Турции с ЕС. Он считает, что Евросоюз не сможет без Анкары “сохранить свою мощь”.