Єврокомісія ще не ухвалила рішення щодо продовження заборони на агроімпорт з України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Європейська комісія все ще обговорює питання щодо того, чи буде продовжено заборону на імпорт низки агропродукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС, термін дії якої завершується 5 червня. Про це під час брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер, пише УНН.
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"На даному етапі рішення не прийнято. Ще тривають обговорення, і ми повідомимо, коли вже буде прийнято рішення, яке, ймовірно, буде пізніше сьогодні", - сказала речниця Єврокомісії.
Доповнення
Раніше польські ЗМІ повідомили, що Європейська комісія, згідно з даними джерела PAP у ЄС, продовжила заборону Євросоюзу на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до середини вересня.
З 2 травня по 5 червня (з можливістю продовження) діє постанова ЄС, яка забороняє вільний обіг пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України в Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Це зерно з України ще можна транспортувати транзитом територіями цих п’яти країн.
Днями на засіданні Ради ЄС з сільського господарства міністр аграрної політики України Микола Сольський зауважив, що введені обмежувальні заходи з боку ЄС на експорт української агропродукції мають бути скасовані, рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України.