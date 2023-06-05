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Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении запрета на агроимпорт из Украины

Киев • УНН

 • 964596 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Европейская комиссия все еще обсуждает вопрос о том, будет ли продлен запрет на импорт ряда агропродукции из Украины в пять соседних стран ЕС, срок действия которого завершается 5 июня. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер, пишет УНН.

Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении запрета на агроимпорт из Украины

Цитата

"На данном этапе решение не принято. Еще продолжаются обсуждения, и мы сообщим, когда уже будет принято решение, которое, вероятно, будет позже сегодня", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Дополнение

Ранее польские СМИ сообщили, что Европейская комиссия, согласно данным источника PAP в ЕС, продлила запрет Евросоюза на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины до середины сентября.

Со 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действует постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины еще можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.

На днях на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству министр аграрной политики Украины Николай Сольский заметил, что введенные ограничительные меры со стороны ЕС на экспорт украинской агропродукции должны быть отменены, решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины.

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