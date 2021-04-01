Євробачення-2021: на конкурс у Роттердамі можуть допустити глядачів

Деталі

“Ми вітаємо це рішення уряду Нідерландів і можливість того, що ми можемо запросити фанатів приєднатися до нас, коли повернемося до конкурсу пісні “Євробачення”, — наводяться в опублікованому на сайті конкурсу повідомленні слова виконавчого директора “Євробачення” Мартіна Остердаля. За його словами, організатори розглянуть доступні зараз варіанти і оголосять найближчими тижнями більш детальну інформацію про регламент проведення заходу.

Остердаль запевнив, що здоров’я і безпека присутніх на “Євробаченні” залишається головним пріоритетом для організаторів. Всі члени іноземних делегацій, а також виконавці повинні будуть дотримуватися заходів епідемічної безпеки, додав він.

Раніше мовна компанія NOS повідомила, що влада країни планує здійснити експеримент для того, щоб з’ясувати, яким чином можна безпечно проводити великі заходи з присутністю аудиторії, що також підтвердила місцева газета De Telegraaf. При цьому, як підкреслили в NOS, на всіх дев’яти шоу в рамках “Євробачення” — шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі — одночасно може бути присутнім максимум 3,5 тис. глядачів. Обов’язковою умовою допуску є наявність негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус. Така кількість глядачів, за даними NOS, становить приблизно половину аудиторії, яку очікували на конкурсі в 2020 році.

На початку березня організатори музичного конкурсу “Євробачення” оголосили, що мають намір реалізувати другий сценарій проведення заходу в 2021 році, згідно з яким всім учасникам необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції. Всім виконавцям рекомендувалося провести в карантині п’ять днів перед вильотом до Нідерландів. При цьому вони повинні мати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Зазначалося, що кількість членів делегацій з різних країн і представників ЗМІ також буде скорочено.

Контекст

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Нідерландах 1 264 983 випадки захворювання, 16 509 осіб загинули.

65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.