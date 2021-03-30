Євробачення-2021: стало відомо, під яким номером виступить Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15, пише УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.
Деталі
Жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення відбулося у Роттердамі у січні 2020 року. Після скасування конкурсу в 2020 році результати цього жеребкування було залишено на 2021 рік. Порядок виступів учасників у двох півфінальних шоу визначили продюсери мовників-організаторів NPO/NOS/AVROTROS та затвердив Мартін Остердаль, виконавчий директор Пісенного конкурсу Євробачення.
У першому півфіналі, який пройде 18 травня цього року, виступлять окрім України також:
65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.
Відео-презентація учасників першого півфіналу: