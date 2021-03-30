Євробачення-2021: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Деталі

Жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення відбулося у Роттердамі у січні 2020 року. Після скасування конкурсу в 2020 році результати цього жеребкування було залишено на 2021 рік. Порядок виступів учасників у двох півфінальних шоу визначили продюсери мовників-організаторів NPO/NOS/AVROTROS та затвердив Мартін Остердаль, виконавчий директор Пісенного конкурсу Євробачення.

У першому півфіналі, який пройде 18 травня цього року, виступлять окрім України також:

Литва: гурт The Roop — “Discoteque”;

Словенія: співачка Ana Soklič — “Amen”;

Росія: співачка Manizha з піснею “Russian Woman”;

Швеція: співак Tusse з піснею “Voices”;

Австралія: співачка Montaigne з піснею “Technicolour”;

Північна Македонія: співак Vasil з піснею “Here I Stand”;

Ірландія: співачка Lesley Roy — “Maps”;

Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею “El Diablo”;

Норвегія: співак TIX — “Fallen Angel”;

Хорватія: співачка Albina — “Tick-Tock”;

Бельгія: гурт Hooverphonic — “The Wrong Place”;

Ізраїль: співачка Eden Alene з піснею “Set Me Free”;

Румунія: співачка ROXEN з піснею “Amnesia”;

Азербайджан: співачка Efendi з піснею “Mata Hari”;

Україна: гурт Go_A — “SHUM”;

Мальта: співачка Destiny — “Je Me Casse”.

65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

Відео-презентація учасників першого півфіналу: