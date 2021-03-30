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Євробачення-2021: стало відомо, під яким номером виступить Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15, пише УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Деталі

Жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення відбулося у Роттердамі у січні 2020 року. Після скасування конкурсу в 2020 році результати цього жеребкування було залишено на 2021 рік. Порядок виступів учасників у двох півфінальних шоу визначили продюсери мовників-організаторів NPO/NOS/AVROTROS та затвердив Мартін Остердаль, виконавчий директор Пісенного конкурсу Євробачення.

У першому півфіналі, який пройде 18 травня цього року, виступлять окрім України також:

  • Литва: гурт The Roop — “Discoteque”;
  • Словенія: співачка Ana Soklič — “Amen”;
  • Росія: співачка Manizha з піснею “Russian Woman”;
  • Швеція: співак Tusse з піснею “Voices”;
  • Австралія: співачка Montaigne з піснею “Technicolour”;
  • Північна Македонія: співак Vasil з піснею “Here I Stand”;
  • Ірландія: співачка Lesley Roy — “Maps”;
  • Кіпр: співачка Elena Tsagrinou з піснею “El Diablo”;
  • Норвегія: співак TIX — “Fallen Angel”;
  • Хорватія: співачка Albina — “Tick-Tock”;
  • Бельгія: гурт Hooverphonic — “The Wrong Place”;
  • Ізраїль: співачка Eden Alene з піснею “Set Me Free”;
  • Румунія: співачка ROXEN з піснею “Amnesia”;
  • Азербайджан: співачка Efendi з піснею “Mata Hari”;
  • Україна: гурт Go_A — “SHUM”;
  • Мальта: співачка Destiny — “Je Me Casse”.

    • 65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

    Відео-презентація учасників першого півфіналу:

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