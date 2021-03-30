Евровидение-2021: стало известно, под каким номером выступит Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.
Детали
Жеребьевка для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения прошла в Роттердаме в январе 2020 года. После отмены конкурса в 2020 году результаты этой жеребьевки были оставлены на 2021 год. Порядок выступлений участников в двух полуфинальных шоу определили продюсеры вещателей-организаторов NPO/NOS/AVROTROS и утвердил Мартин Остердаль, исполнительный директор песенного конкурса Евровидение.
В первом полуфинале, который пройдет 18 мая этого года, выступят кроме Украины также:
65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.
Видео-презентация участников первого полуфинала: