Евровидение-2021: стало известно, под каким номером выступит Украина

Детали

Жеребьевка для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения прошла в Роттердаме в январе 2020 года. После отмены конкурса в 2020 году результаты этой жеребьевки были оставлены на 2021 год. Порядок выступлений участников в двух полуфинальных шоу определили продюсеры вещателей-организаторов NPO/NOS/AVROTROS и утвердил Мартин Остердаль, исполнительный директор песенного конкурса Евровидение.

В первом полуфинале, который пройдет 18 мая этого года, выступят кроме Украины также:

Литва: группа The Roop — “Discoteque”;

Словения: певица Ana Soklič — “Amen”;

Россия: певица Manizha с песней “Russian Woman”;

Швеция: певец Tusse с песней “Voices”;

Австралия: певица Montaigne с песней “Technicolour”;

Северная Македония: певец Vasil с песней “Here I Stand”;

Ирландия: певица Lesley Roy — “Maps”;

Кипр: певица Elena Tsagrinou с песней “El Diablo”;

Норвегия: певец TIX — “Fallen Angel”;

Хорватия: певица Albina — “Tick-Tock”;

Бельгия: группа Hooverphonic — “The Wrong Place”;

Израиль: певица Eden Alene с песней “Set Me Free”;

Румыния: певица ROXEN с песней “Amnesia”;

Азербайджан: певица Efendi с песней “Mata Hari”;

Украина: группа Go_A — “SHUM”;

Мальта: певица Destiny — “Je Me Casse”.

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Видео-презентация участников первого полуфинала: