Євробачення-2021: організатори назвали країни, які братимуть участь у конкурсі

“Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які приймають участь, за те, що вони допомогли нам повернути „Євробачення“ в 2021 році”, — зазначив виконавчий директор конкурсу “Євробачення” Мартін Остердаль.

“У нас точно такий же склад країн, які б брали участь у конкурсі в 2020 році, і ми дуже раді, що всі вони повернуться в наступному році”, — додав він. При цьому в даний час, за словами Остердаля, організатори продовжують роботу над можливими сценаріями проведення змагання, підтримуючи діалог з усіма учасниками.

Разом з тим, зі свого боку організатори конкурсу, як повідомляється в прес-релізі, зроблять все можливе для забезпечення максимальної безпеки виконавців, глядачів і представників преси під час проведення заходу.

Також нагадаємо, що Україну на конкурсі 2020 року, скасованому через COVID-19, мала представляти група Go_A з треком “Соловей”.