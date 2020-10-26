Евровидение-2021: организаторы назвали страны, которые примут участие в конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Исполнители из 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе “Евровидение” в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте организаторов мероприятия, пишет УНН.
“Мы благодарны 41 участвующей телерадиовещательной компании за то, что они помогли нам вернуть „Евровидение“ в 2021 году”, — отметил исполнительный директор конкурса “Евровидение” Мартин Остердаль.
“У нас точно такой же состав стран, которые бы участвовали в конкурсе в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году”, — добавил он. При этом в настоящее время, по словам Остердаля, организаторы продолжают работу над возможными сценариями проведения соревнования, поддерживая диалог со всеми участниками.
Вместе с тем, со своей стороны устроители конкурса, как сообщается в пресс-релизе, сделают все возможное для обеспечения максимальной безопасности исполнителей, зрителей и представителей прессы во время проведения мероприятия.
Также напомним, что Украину на конкурсе 2020 года, отмененном из-за COVID-19, должна была представлять группа Go_A с треком “Соловей”.