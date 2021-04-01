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Евровидение-2021: на конкурс в Роттердаме могут допустить зрителей

Киев  •  УНН

 • 15916 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Организаторы “Евровидения” могут позволить зрителям присутствовать на мероприятиях в рамках конкурса в мае, что стало возможным после соответствующего решения властей Нидерландов, передает УНН.

Детали

“Мы приветствуем данное решение правительства Нидерландов и возможность того, что мы можем пригласить фанатов присоединиться к нам, когда вернемся к конкурсу песни “Евровидение”, — приводятся в опубликованном на сайте конкурса сообщении слова исполнительного директора “Евровидения” Мартина Остердаля. По его словам, организаторы рассмотрят доступные сейчас варианты и объявят в ближайшие недели более подробную информацию о регламенте проведения мероприятия.

Остердаль заверил, что здоровье и безопасность присутствующих на “Евровидении” остается главным приоритетом для организаторов. Все члены иностранных делегаций, а также исполнители должны будут соблюдать меры эпидемической безопасности, добавил он.

Ранее вещательная компания NOS сообщила, что власти страны планируют осуществить эксперимент для того, чтобы выяснить, каким образом можно безопасно проводить крупные мероприятия с присутствием аудитории, что также подтвердила местная газета De Telegraaf. При этом, как подчеркнули в NOS, на всех девяти шоу в рамках “Евровидения” — шести репетициях, двух полуфиналах и финале — одновременно может присутствовать максимум 3,5 тыс. зрителей. Обязательным условием допуска является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Такое число зрителей, по данным NOS, составляет примерно половину аудитории, которую ожидали на конкурсе в 2020 году.

В начале марта организаторы музыкального конкурса “Евровидение” объявили, что намерены реализовать второй сценарий проведения мероприятия в 2021 году, согласно которому всем участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Всем исполнителям рекомендовалось провести в карантине пять дней перед вылетом в Нидерланды. При этом они должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа до вылета. Отмечалось, что число членов делегаций из разных стран и представителей СМИ также будет сокращено.

Контекст

Согласно статистике ВОЗ — в Нидерландах 1 264 983 случая заболевания, 16 509 человек погибли.

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — это Армения и Беларусь, исключенная из-за своей скандальной песни.

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