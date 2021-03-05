Євробачення-2021: Вірменія відмовилася від участі у конкурсі через політичну ситуацію в країні

Деталі

“Після всебічних обговорень і переговорів Громадське телебачення оголошує, що в цьому році Вірменія не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі „Євробачення“. Події, що відбулися, брак часу і інші об’єктивні обставини несумісні з належним представленням Вірменії у пісенному конкурсі”, — йдеться в заяві, розміщеній в п’ятницю на офіційній сторінці в Facebook.

Контекст

Раніше Вірменія відмовилася брати участь в дитячому “Євробаченні-2020”, яке пройшло в листопаді минулого року, через військові дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху. У минулому році Громадське телебачення Вірменії організувало національний фінал для відбору представника республіки на 65-му конкурсі “Євробачення”. Переможцем стала Атена Манукян з піснею Chains On You, проте захід, який мав пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі, скасували через пандемію коронавірусу.

Восени 2020 року, між Вірменією і Азербайджаном відновився конфлікт в Нагірному Карабасі. Бої тривали майже півтора місяці і завершилися після підписання угоди про припинення вогню за участю Росії.

Однією з умов мирної угоди було те, що Вірменія передасть під контроль Азербайджану декілька спірних територій Нагірного Карабаху. Опозиція республіки такий крок розкритикувала, і в країні пройшли масові акції протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який уклав договір.

Новий виток політичної кризи розгортається в Вірменії після заяви Пашиняна про застосування російських ракетних комплексів “Іскандер” в ході конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Прем’єр-міністр заявив, що восени минулого року ракети комплексів “Іскандер”, були у республіки, “не вибухнули або вибухнули лише на 10%”. У свою чергу заступник глави Генштабу Тіран Хачатрян не погодився з Пашиняном, назвавши його заяву несерйозною, після чого був звільнений за пропозицією глави уряду. У Міноборони Росії використання Вірменією “Іскандерів” у ході конфлікту в Нагірному Карабасі спростували.

Звільнення Хачатряна викликало хвилю обурення серед військових, в Генштабі зажадали відставки уряду і Пашиняна. Після того як Генштаб випустив відповідну заяву, Пашинян звільнив і безпосереднього його керівника Оніка Гаспаряна, назвавши вимогу військових про свою відставку спробою військового перевороту.

Напередодні президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про відставку начальника Генерального штабу Збройних сил країни, генерал-полковника Оніка Гаспаряна. 1 березня президент республіки отримав повторну пропозицію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення начальника Генерального штабу.

2 березня Саркісян повторно відмовився підписувати указ про звільнення глави Генштабу.