Євро обвалився нижче 51 гривні: курс валют на 20 лютого

Станом на п'ятницю, 20 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,29 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,92. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2667 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9163 грн (-34 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0621 грн. (-9 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

у банках долар торгується за курсом 43,00-43,53 грн, євро за 50,80-51,45 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;

на міжбанку курси становлять 43,26-43,29 грн/дол. та 50,85-50,87 грн/євро.

Нагадаємо

У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.

