Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 22772 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 44103 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 26807 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 43620 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 27922 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 39408 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 28747 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26742 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26132 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19385 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Євро обвалився нижче 51 гривні: курс валют на 20 лютого

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 20 лютого на рівні 43,27 гривні. Курс євро становить 50,92 гривні, а злотого – 12,06 гривні.

Євро обвалився нижче 51 гривні: курс валют на 20 лютого

Станом на п'ятницю, 20 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,27 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,29 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,92. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2667 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9163 грн (-34 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0621 грн. (-9 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 43,00-43,53 грн, євро за 50,80-51,45 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,26-43,29 грн/дол. та 50,85-50,87 грн/євро.

      Нагадаємо

      У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.

      Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті28.01.26, 16:57 • 22955 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий