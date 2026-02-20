Евро обвалился ниже 51 гривны: курс валют на 20 февраля

По состоянию на пятницу, 20 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,29 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,92. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2667 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9163 грн (-34 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0621 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,53 грн, евро по 50,80-51,45 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;

на межбанке курсы составляют 43,26-43,29 грн/долл. и 50,85-50,87 грн/евро.

Напомним

В 2025 году количество операций с платежными картами в Украине выросло на 10%, достигнув 9,5 миллиарда, а сумма – на 9%, до 7,1 триллиона гривен. Доля безналичных платежей составила 65,4% от общей суммы.

