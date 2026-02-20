Евро обвалился ниже 51 гривны: курс валют на 20 февраля

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 22125 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 42642 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 26363 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 42947 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 27575 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 39077 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 28613 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26665 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26060 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19359 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0.8м/с
78%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета19 февраля, 20:57 • 29493 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 11425 просмотра
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне19 февраля, 21:28 • 11565 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 14854 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist00:15 • 14694 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 27212 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 42948 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 39077 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 38015 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 49715 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Иран
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 11468 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 24235 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 28591 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 28016 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 35673 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Economist
Старлинк

Евро обвалился ниже 51 гривны: курс валют на 20 февраля

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 февраля на уровне 43,27 гривны. Курс евро составляет 50,92 гривны, а злотого – 12,06 гривны.

Евро обвалился ниже 51 гривны: курс валют на 20 февраля

По состоянию на пятницу, 20 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,27 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,29 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,92. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2667 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9163 грн (-34 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0621 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,53 грн, евро по 50,80-51,45 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,26-43,29 грн/долл. и 50,85-50,87 грн/евро.

      Напомним

      В 2025 году количество операций с платежными картами в Украине выросло на 10%, достигнув 9,5 миллиарда, а сумма – на 9%, до 7,1 триллиона гривен. Доля безналичных платежей составила 65,4% от общей суммы.

      Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте28.01.26, 16:57 • 22955 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый