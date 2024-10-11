ЄС знову відкладає впровадження системи контролю на кордоні
Київ • УНН
ЄС відклав впровадження системи перевірки відбитків пальців та сканування обличчя на кордонах. Німеччина, Франція та Нідерланди заявили про неготовність систем, новий графік впровадження не визначено.
Європейський Союз знову відклав запровадження системи перевірки відбитків пальців та сканування обличчя для громадян країн, які не входять до ЄС, на всіх кордонах блоку, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Вона мала бути розгорнута 10 листопада, але була знову відкладена після того, як Німеччина, Франція та Нідерланди заявили, що їхні системи не готові.
Водночас, джерела повідомили ВВС, що не проводилося жодних реальних випробувань програмного забезпечення ЄС на прикордонних системах Великої Британії.
Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що нового графіка її впровадження немає, але вона запроваджуватиметься поетапно.
"Очевидно, що ми не будемо готові до 10 листопада", - сказала Йоганссон, додавши: "Ми дотримуватимемося поетапного підходу, крок за кроком".
Ця затримка є останньою у довгій низці невдач системи, яка спочатку мала бути введена у 2022 році.
Рада ЄС із правосуддя та внутрішніх справ зустрінеться наступного тижня, щоб обговорити розгортання EES.
Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини повідомив Reuters, що три країни не готові ввести систему, на тлі того, як агентство ЄС, яке відповідає за неї, EU-Lisa, ще не зробило її достатньо стабільною.
Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило Reuters, що EES має бути належним чином підготовлена.
Раніше цього місяця представник Європейської комісії заявив, що "впровадження такої системи як EES - складна операція, і затримки не можна повністю виключити".
Доповнення
Спочатку система перевірки мала почати працювати в 2022 році, але зіткнулася з низкою затримок. Її перенесли на травень 2023 року, а потім на кінець 2023 року, перш ніж було встановлено дату на листопад 2024 року.