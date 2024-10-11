ЕС снова откладывает внедрение системы контроля на границе

Европейский Союз снова отложил введение системы проверки отпечатков пальцев и сканирования лица для граждан стран, не входящих в ЕС, на всех границах блока, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Она должна была быть развернута 10 ноября, но была снова отложена после того, как Германия, Франция и Нидерланды заявили, что их системы не готовы.

В то же время, источники сообщили ВВС, что не проводилось никаких реальных испытаний программного обеспечения ЕС на пограничных системах Великобритании.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что нового графика ее внедрения нет, но она будет вводиться поэтапно.

"Очевидно, что мы не будем готовы к 10 ноября", - сказала Йоханссон, добавив: "Мы будем придерживаться поэтапного подхода, шаг за шагом".

Эта задержка является последней в длинной череде неудач системы, которая изначально должна была быть введена в 2022 году.

Совет ЕС по правосудию и внутренним делам встретится на следующей неделе, чтобы обсудить развертывание EES.

Представитель министерства внутренних дел Германии сообщил Reuters, что три страны не готовы ввести систему, на фоне того, как агентство ЕС, которое отвечает за нее, EU-Lisa, еще не сделало ее достаточно стабильной.

Министерство внутренних дел Франции сообщило Reuters, что EES должна быть должным образом подготовлена.

Ранее в этом месяце представитель Европейской комиссии заявил, что "внедрение такой системы как EES - сложная операция, и задержки нельзя полностью исключить".

Дополнение

Первоначально система проверки должна была начать работать в 2022 году, но столкнулась с рядом задержек. Ее перенесли на май 2023 года, а затем на конец 2023 года, прежде чем была установлена дата на ноябрь 2024 года.